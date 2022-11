Precipita dal quinto piano e muore in strada davanti ai passanti

È precipitato dal quinto piano di un palazzo ed morto davanti agli occhi dei passanti. Choc a Tor Bella Monaca, quartiere della periferia a est di Roma. L'uomo è morto sul colpo intorno alle 17:30 del 16 novembre. In tanti si sono riversati sul luogo tentando il tutto per tutto per salvarlo. Sul posto anche il 118 e la polizia.

Inutili i soccorsi. Stando ad una prima ricostruzione, il cinquantasettenne avrebbe compiuto un gesto volontario. Questa la tesi di chi indaga dopo aver ascoltato alcuni testimoni che lo avevano notato sporgersi prima di cadere nel vuoto.