Cadavere di un uomo affiora dal Tevere, i passanti danno l'allarme

Giallo a Roma. Il cadavere di un uomo è affiorato dalle acque del fiume Tevere. A dare l'allarme, intorno alle 9:45, alcuni passanti che hanno visto il corpo galleggiare all'altezza del lato di piazza Trilussa.

Sul posto, nella zona di Ponte Sisto, si sono recati i vigili del fuoco con la squadra fluviale che hanno recuperato il cadavere, adagiandolo sulla banchina. Intorno alle dieci, allertati, sono arrivati anche i poliziotti del distretto di Trastevere, incaricati delle indagini.

Al momento, secondo quanto si apprende, il corpo senza vita non è stato identificato. L'uomo era vestito con una maglia bianca e un cappellino azzurro. Da un primo esame sembra che sul corpo non ci siano evidenti segni di violenza, ma sarà l'autopsia a stabilire le cause del decesso.