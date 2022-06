Il cadavere di un uomo rinvenuto nel Tevere

Il cadavere di un uomo che galleggiava nel fiume Tevere. Questo il macabro rinvenimento che alcuni passanti, intorno alle 16:20 di lunedì 20 giugno, hanno fatto a Roma, all'altezza del Lungotevere de' Cenci.

A pochi passi dalla Sinagoga, alcune persone hanno notato il corpo e chiamato il numero unico per le emergenze. Sul posto la polizia di stato e la squadra fluviale che ha recupero il corpo senza vita dell'uomo, dalla apparente età di 60 anni.

Da una prima analisi del medico legale, sul cadavere non sarebbero emersi segni di violenza. Non è esclusa nessuna ipotesi. Gli inquirenti lavorano per risalire all'identità della vittima, scandagliando anche tra le persone scomparse.