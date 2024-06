Giallo nel Tevere, trovato il cadavere di un uomo. A dare l'allarme un pescatore

Giallo nel fiume Tevere dove, all'altezza delle sponde che portano verso la foce, è stato trovato il cadavere di un uomo. Il corpo era incastrato tra i canneti. A trovarlo è stato un pescatore che navigava tra Ostia Antica e Dragona.

Il ritrovamento

L'uomo non aveva con sé documenti, indossava pantaloni neri e una maglia grigia. Sul caso adesso indaga la polizia di Stato che sta scandagliando i profili delle persone scomparse. Il giallo, tuttavia, non è solamente nella mancata identità della vittima, ma anche sulla data del ritrovamento. Il pescatore ha dato l'allarme nel pomeriggio dello scorso 20 giugno. Da allora il cadavere resta senza nome e nessuno, fino a oggi, ha reclamato la salma. E c'è di più.

Il giallo dell'allarme

Il giorno prima, mercoledì 19 giugno, si era sparso l'allarme - lanciato da alcuni passanti - che qualcuno si sarebbe gettato nel Tevere per fare un bagno. Stando alla polizia locale, ai vigili del fuoco e alla polizia di Stato interpellati da RomaToday, l'allarme di quel giorno si sarebbe concluso con un nulla di fatto. Nessuno fu trovato in acqua nonostante l'impiego di un gommone e dei sommozzatori dei pompieri di Roma che setacciarono il Tevere nella zona di Castel Sant'Angelo.

Alcune segnalazioni parlarono di due persone entrate in acqua vestite, altre di un uomo che poi riuscì a uscire da solo. Di certo, i soccorritori non trovarono nessuno. Il giorno dopo quegli allarmi c'è stato il ritrovamento di un cadavere. Dire che i due episodi siano collegati è prematuro. Chi indaga è al lavoro per eliminare ogni dubbio.