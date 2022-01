Tragedia a Testaccio, passeggia con la moglie e accusa malore: morto un uomo

Tragedia nella mattinata di martedì 25 gennaio a Testaccio, dove un uomo di 64 anni è morto in strada. La vittima stava passeggiando con la moglie in via Nicola Zabaglia quando, intorno alle 11:45, ha accusato un malore. Immediati i soccorsi, allertati anche da diversi passanti.

Sul posto il personale medico del 118 che ha tentato di rianimare l'uomo per circa mezzora e la polizia di Stato. I tentati dei medici, purtroppo, sono però stati vani. La salma è stata portata in ospedale e sarà poi riaffidata alla famiglia.