Precipita dal monte Terminillo: morto osteopata romano di 42 anni

Tragedia domenica sul monte Terminillo. Antonio Muredda, 42 anni, osteopata di Roma, è morto in un incidente in montagna. L'uomo stava passeggiando con un amico quando, per cause ancora da accertare, ha perso l'equilibrio ed è precipitato per 200 metri tra le rocce in un crepaccio nei dintorni della cresta del monte Elefante, nel territorio del comune di Micigliano, in provincia di Rieti.

Il compagno di escursione ha lanciato l'allarme. Sul posto sono giunti gli operatori del soccorso alpino, della guardia di finanza, dei vigili del fuoco, della polizia di stato. Purtroppo sono risultati inutili i soccorsi. A supporto delle operazioni anche l'eliambulanza della regione Lazio con a bordo il medico del soccorso alpino che ha constatato il decesso dell'escursionista e un elicottero dei pompieri che ha trasportato a valle la salma.

La procura di Rieti ha aperto un'inchiesta, disponendo l'autopsia sulla salma di Muredda trasportata all'ospedale San Camillo De Lellis di Rieti.

Diffusa la notizia, cordoglio per la perdita del 42enne è stato espresso dalla Federazione italiana pallacanestro in carrozzina: "E’ con estrema tristezza che riceviamo la tragica notizia della scomparsa di Antonio Muredda, vittima di un incidente durante un’escursione in montagna. Antonio aveva solo 42 anni ed è stato membro dello staff sanitario della nostra nazionale durante gli ultimi campionati del mondo del 2018, ad Amburgo. Alla sua famiglia e ai suoi cari va il commosso pensiero di tutta la Fipic, del suo presidente Fernando Zappile, del segretario generale Alessia Ferri, di tutto il consiglio federale e del team azzurro".