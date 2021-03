Choc a Castro Pretorio: cadavere in un palazzo vicino Termini

Il corpo privo di vita del senza fissa dimora rivenuto dai carabinieri in via Marghera

Il corpo senza vita di un senza fissa dimora è stato rinvenuto venerdì pomeriggio dai Carabinieri a Roma all'interno di un palazzo in via Marghera, zona Castro Pretorio. Ad intervenire sono stati i carabinieri della stazione Macao.

Il corpo dell'uomo, un romeno di 65 anni, era in terra, al pianerottolo del settimo piano del palazzo che si trova poco distante dalla stazione Termini, dove probabilmente l'uomo aveva cercato rifugio per passare la notte.

Non sono stati riscontrati segni di violenza e il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali. Sul posto anche il 118. La salma dell'uomo è stata messsa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e traslata al Verano.