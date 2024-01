Roma, choc sotto la tangenziale est: trovato cadavere in avanzato stato di decomposizione

Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato a Roma, nel pomeriggio del primo gennaio. La macabra scoperta è stata fatta da un senza dimora romeno che ha trovato quel che restava del corpo in un giaciglio di fortuna sotto la tangenziale, all'altezza dell'uscita di viale di Tor di Quinto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ponte Milvio che hanno accertato effettivamente la presenza di un cadavere, quasi scheletro. Sono ora in corso accertamenti per risalire all’identità della persona.

La prima ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, il senza dimora che ha dato l'allarme ha raccontato ai carabinieri che solitamente in quel luogo trovava rifugio un connazionale che però non vedeva da diversi mesi e che l'ultima volta lo aveva notato con problemi di salute. I militari del nucleo investigativo di via In Selci hanno effettuato un accurato sopralluogo con una serie di rilievi scientifici.

Le analisi sul corpo

Esami e analisi sui resti e sul dna raccolto, potrebbero dare una mano per risolvere il mistero sull'identità del corpo. Sul cadavere non sarebbero stati trovati segni di violenza. Nel tardo pomeriggio di ieri la salma è stata trasportata dalla polizia mortuaria all'istituto di medicina legale del policlinico Gemelli a disposizione della procura di Roma che coordina le indagini.