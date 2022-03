Incidente sul lavoro, cade da una scala mente pota l'albero: morto un uomo

Un uomo di 56 anni è morto, mentre stava eseguendo un lavoro di potatura alberi. È quanto successo nella mattinata di oggi, mercoledì 2 marzo, a Nemi, comune dei Castelli Romani. Vittima dell'incidente sul lavoro, un uomo di Genzano.

Sul posto, allarmati da alcuni residenti, i soccorritori del 118. I medici hanno tentato il tutto per tutto. Dal nuovo ospedale dei Castelli Romani era anche partito e poi atterrato un elicottero. Il personale sanitario ha provato a rianimare l'uomo per diversi minuti, ma i soccorsi si sono rivelati vani.

Morto un uomo sul lavoro

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Nemi che indagano, il 56enne stava lavorando su una scala, potando alcuni alberi in un terreno privato. Ad un certo punto, per cause al vaglio degli inquirenti, l'uomo ha perso l'equilibrio cadendo da un'altezza di sette metri.

La salma del 56enne è stata portata al policlinico di Tor Vergata per l'autopsia e sarà messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sul luogo della tragedia, oltre i militari dell'Arma, anche il personale dell'ispettorato del lavoro della Asl Roma 6. Saranno le indagini a determinare se ci siano state eventuali responsabilità nella morte del lavoratore autonomo.