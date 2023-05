Stefano Mastopietro, trovato morto in casa il papà di Pamela

Stefano Mastropietro, il papà di Pamela, la 18enne romana uccisa e fatta a pezzi a Macerata il 30 gennaio di cinque anni fa, è stato trovato morto in casa nel quartiere di Morena a Roma. A richiedere l'intervento al 118 i parenti del 44enne che non riuscivano a contattarlo da diversi giorni. Una volta nell'abitazione il macabro rinveninento del corpo privo di vita dell'uomo sul divano in salone.

Senza evidenti segni di violenza sul corpo, con la porta chiusa dall'interno, secondo i primi accertamenti del medico legale il decesso di Stefano Mastropietro potrebbe risalire ad almeno quattro giorni. Accertato il decesso dagli agenti del distretto Tuscolano la salma del 44enne è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria,

Il messaggio dell'ex moglie

Commovente il post pubblicato su Facebook dall’ex moglie Alessandra Verni: "Almeno tu ora puoi riabbracciarla! Vi mando un grandissimo abbraccio angeli. Amore di mamma accogli il tuo papà tra le tue braccia".

Pamela uccisa e fatta a pezzi

Pamela, romana, nell’ottobre 2017 entra in una comunità terapeutica di Macerata per problemi di dipendenza da droga e alcol. Il 29 gennaio 2018 si allontana dalla comunità con l’intenzione di tornare nella Capitale dove però non arriverà mai. Il 30 gennaio 2018 il suo corpo viene trovato fatto a pezzi e diviso in due valigie in via dell’Industria, a pochi chilometri da Macerata. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, a ucciderla è stato Innocent Oseghale, 33 anni, dopo averla drogata con eroina e dopo averla violentata. Poi, per disfarsi del corpo, l'ha smembrata e gettata via in due trolley.