Tragedia a Tiburtina: cade dal cavalcavia al passaggio del treno, morto un uomo

Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto vigili del fuoco e Polizia Ferroviaria per gli accertamenti di rito

Tragedia alla stazione Tiburtina dove un uomo è caduto dal cavalcavia al passaggio del treno. Investito dal convoglio la vittima è deceduta sul colpo. La richiesta d'intervento alle 7:50 di venerdì mattina con l'arrivo sul posto dei soccorritori.

Travolto da un treno in transito proveniente da Viterbo, per l'uomo nulla si è potuto, se non constatarne il decesso avvenuto sul binario 7 della stazione Tiburtina. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma con le squadra 1A, 3A, il Carro Sollevamenti, il Capo Turno Provinciale ed il Funzionario di Guardia.

Per consentire l'intervento della Polizia Ferroviaria, che sta svolgendo gli accertamenti per ricostruire l'accaduto, si è reso necessario attuare un breve stop alla linea. Fra le ipotesi non si esclude quella del gesto volontario.

Inevitavili le ripercussioni ai treni in transito ed in arrivo al secondo scalo ferroviario romano con ritardi e rallentamenti. Come informano da Rfi, il traffico ferroviario è in graduale ripresa sulla linea AV Roma – Firenze. Sulle linee Roma Tiburtina – Fiumicino Aeroporto/Cesano il traffico ferroviario è rallentato fino a 60 minuti con cancellazioni o limitazioni di percorso.

Aggiornamento: Ore 9:10

Dalle ore 09:10 nel nodo di Roma, il traffico ferroviario, precedentemente rallentato in prossimità di Roma Tiburtina per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria in seguito alla caduta di una persona dal cavalcavia sovrastante i binari, è in graduale ripresa dopo l’autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle Autorità competenti intervenute sul posto.