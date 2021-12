Stazione Nomentana, investito da un treno: morto un uomo. Ritardi fino a 90 minuti

Era disteso sui binari, già privo di vita. Ad avvistare il corpo nei pressi della stazione Nomentana di Roma alle 7:30 del mattino di martedì 14 dicembre, il macchinista di un treno regionale che ha fatto in tempo a decelerare e fermare la marcia, per poi chiamare i soccorsi.

Per l'uomo trovato disteso, non c'era però più nulla da fare. Era già morto, forse da ore. Sul posto, all'altezza di via Val D'Aosta, sono giunti i vigili del fuoco con le squadre 1A, 6A e il carro sollevamenti.

Ad indagare, invece, saranno gli uomini della polfer. Secondo i primi riscontri, l'uomo - senza documenti - potrebbe essere stato investito da un altro treno. Almeno questo dice la prima analisi cadaverica degli investigatori in attesa del medico legale e del Pm di turno. Non è chiaro se si tratti di un incidente, mentre attraversava i binari, se fosse in compagnia di qualcuno oppure se si tratta di un gesto estremo. Nessuna ipotesi è scartata al momento.

Nel frattempo, però, la tratta è rimasta chiusa fino alle 10:20 con una serie di ritardi, accumulati, per i treni della FL1 e per quelli della linea Av Roma - Firenze con ritardi fino a 90 minuti. Riprogrammata anche l'offerta ferroviaria per la linea FL1, Fara Sabina- Fiumicino Aeroporto con cancellazioni e limitazioni. "Si stanno predisponendo customer informativi lungo la linea per aggiornare un tempo reale gli utenti presso le stazioni ferroviarie principali", ha commentato l'assessore ai trasporti della Regione Mauro Alessandri.