Travolto ed ucciso da un treno, tragedia sui binari

Tragedia sui binari dove una persona è morta dopo essere stata travolta da un treno. L’investimento è avvenuto intorno alle 17:20 di lunedì 2 novembre all’altezza della stazione Roma Aurelia, sulla linea Roma-Grosseto, tra Roma Ostiense e Maccarese. Ancora non identificata la vittima.

Sul posto per svolgere i rilievi gli agenti del Compartimento Lazio della Polizia Ferroviaria al lavoro per dare un nome ed un volto alla vittima. Resta da accertare se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Per consentire i rilievi scientifici si sono registrati dei rallentamenti alla linea con ritardi fino a 20 minuti. Inevitabile la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria.

