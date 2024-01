Trovato morto a 20 anni nel cortile della scuola al Trionfale: le indagini

La polizia continua a indagare. Le uniche certezze sono che un ragazzo di 20 anni è stato trovato morto su una rampa di scale che porta agli scantinati dell'Istituto comprensivo Nazario Sauro-Trionfale e che a dare l'allarme è stato un dipendente amministrativo della scuola intorno alle 11 di martedì 23 gennaio.

La vittima è stata trovata con una profonda ferita lacero contusa alla testa, prima dell'orario di ricreazione degli studenti. Partendo da questi due punti fermi gli agenti del distretto di Primavalle stanno lavorando per fare luce sul giallo del macabro ritrovamento.

La minicar ritrovata

La ferita alla testa ha fatto nascere fin da subito sospetti alla polizia tanto che dopo l'allarme era stata attivata anche la sezione omicidi della squadra mobile della questura di Roma, sul posto insieme alla polizia scientifica.

La pista dell'aggressione sfociata in un delitto, tuttavia, non sembra convincere troppo. Dalla ricostruzione effettuata dagli investigatori, coordinati dalla procura di Roma, è emerso che il giovane sia arrivato in via Trionfale 7333 con la sua minicar parcheggiando nei pressi della scuola. Poi da lì è sceso e ha iniziato a vagare.

Acquisite le telecamere

Le telecamere di sorveglianza, che riprendono tutto il perimetro dell'istituto e inquadrano le ultime rampe della scala dove il ragazzo è stato trovato e dove potrebbe essere salito, sono state acquisite dagli agenti di Primavalle.

Chi indaga non esclude, fino a che l'autopsia accerterà l'ora del decesso e causa delle ferite, nessuna pista nemmeno quella del gesto volontario oppure quella dell'incidente, dopo aver perso l'equilibrio. Il 20enne, secondo quanto ricostruito, era solo. Nei prossimi giorni, all'istituto di medicina legale del policlinico Gemelli, verrà effettuata l'autopsia che potrà chiarire le cause della morte.