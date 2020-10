Schiacciato sotto la recinzione dove era crollata una quercia, morto 58enne

Tragedia a Montelibretti dove un uomo è morto dopo essere stato schiacciato da una recinzione dove era crollata una quercia. La vittima si chiamava Carlo Conforti ed aveva 58 anni. E’ accaduto nel pomeriggio di giovedì 8 ottobre.

Secondo quanto ricostruito sino a questo momento dalle forze dell’ordine, Carlo Conforti, nato a Roma ma da tempo residente nel villino di via Cupicci dove si è consumata la tragedia, era impegnato nel tagliare una grossa quercia che nei giorni scorsi era caduta sulla recinzione della sua abitazione a causa del maltempo. Intorno alle 18:00 mentre stava lavorando sulla pianta la stessa ha però ceduto sotto al peso dell’albero schiacciandolo.

Inutili i soccorsi, per Carlo Conforti non c’è stato nulla da fare, è deceduto prima di poter essere trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la rimozione della quercia, il personale del 118, l’eliambulanza ed i carabinieri della Stazione di Montelibretti per gli accertamenti di rito. La salma dell’uomo è stata poi affidata ai familiari.