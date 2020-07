Tragedia sul litorale sud: schiacciato sotto il furgone che stava riparando, morto 46enne

E' rimasto schiacciato con la testa sotto al furgone che stava riparando. Tragedia ad Ardea, litorale sud laziale, dove un uomo di 46 anni è deceduto prima di poter arrivare in ospedale. E' accaduto nella serata di martedì su Circonvallazione Mare Australe. A perdere la vita un cittadino romeno.

In particolare l'incidente è avvenuto poco dopo le 22:00 quando l'uomo, impegnato nel cambiare lo pneumatico forato del suo furgone Peugeot, è stato schiacciato dallo stesso mezzo, dopo il cedimento del cric che stava utilizzando per la riparazione.

In condizioni disperate sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Ardea ed il personale dell'ambulanza del 118. Trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Anna di Pomezia per il 46enne non c'è stato nulla da fare, è morto prima di poter arrivare al nosocomio pometino.

Sequestrato il furgone la salma è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Disposta l'autopsia.