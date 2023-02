Senza dimora trovato morto su una panchina davanti al parco giochi

Un senza dimora di 54 anni è stato trovato morto su una panchina, a Testaccio, davanti alla chiesa di Santa Maria Liberatrice. A dare l'allarme intorno alle 9:30 alcuni passanti. L'uomo era ancora seduto su una panchina al confine tra la piazza e il giardino pubblico, nei pressi dell'area attrezzata per bambini.

Sul posto la polizia e il 118. Il senza dimora è morto quasi certamente per cause naturali. L'uomo era conosciuto e seguito dagli operatori del Comune, ma rifiutava di essere aiutato. Poche settimane fa un'altra vittima, questa volta in via dell'Acqua Bullicante.