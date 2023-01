Precipita dal tetto dove era salito a sistemare l'antenna tv, morto 63enne

E' precipitato dal tetto del palazzo dove era salito per sistemare l'antenna della tv. La tragedia nel pomeriggio di giovedì a San Paolo. A perdere la vita un uomo italiano di 63 anni.

Il dramma si è consumato in pochi minuti, intorno alle 16:30 del 12 gennaio. In particolare la vittima, residente con la famiglia al secondo piano di una palazzina di via Costantino, è salito sul tetto al settimo piano del palazzo per sistemare l'antenna del televisore che aveva problemi di ricezione. Una volta in cima all'immobile qualcosa però è andato storto. L'uomo, per cause ancora da accertare, è infatti scivolato precipitando nel vuoto dal settimo piano dello stabile.

Un volo fatale per il 63enne, i soccorritori nulla hanno potuto se non accertarne il decesso. Messa la salma a disposizione dell'autorità giudiziaria, sul posto per ascoltare i testimoni e ricostruire l'accaduto sono intervenuti gli agenti del commissariato Colombo di polizia.

Ferito mentre sistemava la parabola

Episodio simile si era verificato lo scorso 7 dicembre a Santa Marinella, in provincia di Roma. In quel caso a precipitare da un'altezza di circa 10 metri fu un 32enne, caduto dal tetto dove era salito per sistemare la parabola. Ferito, l'uomo venne trasportato in condizioni gravi al policlinico universitario Agostino Gemelli con l'eliambulanza.

Macchinista Atac morto alla Borghesiana

Diverso fu invece il destino di Giusppe Di Domenicantonio, macchinista Atac, morto dopo essere precipitato dal tetto della sua abitazione alla Borghesiana dove era salito per sistemare - come accaduto ieri a San Paolo - l'antenna tv.