Giallo a San Lorenzo: trovato ferito davanti ad un portone, poi muore in ospedale

Una ferita alla testa e dei lividi in altre parti del corpo. Segni - fa sapere la polizia - compatibili con una caduta. A sciogliere i dubbi sarà però l'autopsia disposta dal magistrato sul corpo di un 64enne residente a San Lorenzo, morto all'ospedale San Giovanni nella mattinata di sabato. La sera prima, venerdì 28, quando ancora dovevano scoccare le 22, è stato ritrovato a terra, in strada, davanti ad un portone di via dei Campani.

Incosciente, ma ancora vivo, è stato portato all'ospedale San Giovanni dove però dopo alcune ore ha perso la vita.

Per tutta la sera e fino a notte inoltrata al civico 50 di via dei Campani hanno lavorato i poliziotti della squadra mobile e quelli del commissariato San Lorenzo, a caccia di dettagli utili alle indagini. C'è infatti da capire l'origine dei segni presenti sul corpo della vittima, compatibili con una caduta, ma anche con una possibile aggressione. Non a scopo di rapina però: questo perché addosso all'uomo è stato ritrovato il portafogli e tutti gl effetti personali. Nessuno, nonostante l'ora e l'affollamento serale del quartiere, ha inoltre riferito di persone in fuga, né di urla legate ad una possibile colluttazione.

Ipotesi più accreditata al momento è quella di un malore a seguito del quale si è verificata la rovinosa caduta. Il magistrato di turno però ha disposto l'autopsia e nei prossimi giorni si avrà certezza sull'accaduto.