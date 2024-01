Giallo a Roma: cadavere di un uomo nel cortile di una scuola. Ha una ferita alla testa

Giallo a Roma. Un ragazzo di 21 anni è stato trovato morto nelle scale antistanti il cortile dell'istituto scolastico Trionfale, in via Trionfale 7333. Sul posto la polizia di Stato e il personale medico del 118. A dare l'allarme, intorno alle 11, è stato un impiegato della scuola che ha notato il corpo del giovane ai piedi della scala.

Il cadavere era su sulle rampe di accesso agli scantinati dell'istituto. Sul posto i poliziotti della Squadra Mobile, i colleghi del commissariato Prati e gli uomini della Polizia Scientifica. Il ritrovamento del corpo risale a metà mattina, ma non è escluso che il ventunenne sia morto prima. Il giovane, secondo una prima analisi del medico legale, presenterebbe una ferita contusa alla testa. Non è chiaro al momento se sia stato aggredito con un oggetto oppure se quel colpo lo abbia subito cadendo sull'asfalto.

Le ipotesi

Nel frattempo la salma, portata al policlinico Gemelli, sarà sottoposta all'autopsia. Non è chiaro come l'uomo, che non avrebbe niente a che fare con l’istituto scolastico, sia entrato all'interno del complesso. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi, neanche quella dell'omicidio o dell'estremo gesto. Chi indaga sta lavorando all'identificazione del corpo. Vicino non sono stati trovati documenti. Sono state acquisite le immagini delle telecamere della zona.

Articolo in aggiornamento