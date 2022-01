Si lancia dalla finestra durante una perquisizione, morto un uomo

Tragedia l'ultimo dell'anno a Roma dove un uomo si è lanciato dalla finestra del suo appartamento al terzo piano ed è morto. E' accaduto la mattina del 31 dicembre mentre era in corso una perquisizione nella sua abitazione da parte della polizia di stato in zona Aurelio, nel quadrante ovest della Capitale. Inutili i tentativi di soccorso e rianimazione, le gravi ferite riportate dal quarantenne nella caduta non gli hanno lasciato scampo.

Secondo quanto si apprende da fonti di polizia, le forze dell'ordine erano entrate in casa perché l'uomo era ritenuto responsabile di una rapina avvenuta poco prima. Resta da accertare con esattezza quanto accaduto e cosa abbia spinto l'uomo a gettarsi nel vuoto. Sulla vicenda indagini in corso da parte degli investigatori. Tanti i dubbi ancora da chiarire.