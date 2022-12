Giallo alle porte di Roma: trovato morto in casa dalla moglie, indagano i carabinieri

Non è esclusa l'ipotesi dell'omicidio. Giallo alle porte di Roma dove un uomo, un cittadino albanese di 48 anni, è stato trovato morto in casa. A dare l'allarme sono stati i familiari che lo hanno trovato riverso sul pavimento di un appartamento, di una palazzina all'ultimo piano, in via del Sassone 13. Sul posto, intorno alle 13, sono intervenuti i carabinieri e il personale medico del 118.

L'uomo, che viveva con la moglie e tre figli, all'arrivo del personale sanitario era però già morto. L'area della palazzina è stata chiusa al transito per permettere le indagini del caso e i rilievi.

Sul volto dell'uomo lividi e tagli. Ferite che potrebbero essere riconducibili ad una aggressione. Sul caso stanno indagando i carabinieri della stazione di Rocca Priora, della compagnia di Frascati e del nucleo investigativo del Gruppo di Frascati. Al momento non viene esclusa l'ipotesi, neanche quella che la vittima sia stata picchiata a morte da qualcuno che poi sarebbe fuggito.