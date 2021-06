Imprenditore morto sul lavoro: Marino in lutto per la perdita di Roberto Grossi

Marino in lutto per la morte di Roberto Grossi, l'imprenditore edile di 49 anni titolare di una ditta di costruzioni deceduto mentre stava effettuando un sopralluogo sul tetto di un capannone di via Tito Speri, nella zona industriale di Pomezia. Nato a Roma, 49 anni, Roberto Grossi lascia una moglie e due figli. Titolare di una ditta con sede legale a Grottaferrata, Roberto Gorri stava effettuando un sopralluogo per lo svolgimento di alcuni lavori ed è precipitato nel vuoto a seguito del cedimento del tetto.

Per l'imprenditore 49enne di Marino non c'è stato nulla da fare, con i soccorritori intervenuti nel Comune alle porte di Roma dove si è verificato l'incidente sul lavoro che nulla hanno potuto se non costatarne il decesso. Sul posto per accertare l'accaduto i Carabinieri della Compagnia di Pomezia e gli ispettori del lavoro della Asl che stanno terminando le indagini per chiarire la dinamica della tragedia.

Molto conosciuto a Marino, politicamente attivo nel Comune dei Castelli Romani, Roberto Grossi era stato coordinatore di Forza Italia Marino diventando poi Coordinatore di Cambiamo con Toti Marino. In passato era stato anche presidente della squadra di calcio di Cava dei Selci. Appresa la notizia della morte di Roberto Grossi numerosi sono stati i messaggi di cordoglio da parte del mondo politico e non.

"Restiamo senza parole di fronte alla notizia della tragica morte di Roberto Grossi. Ci lascia un uomo con cui condividevamo la passione per la politica ma soprattutto un padre di famiglia di soli 49 anni, venuto a mancare sul lavoro - il ricordo del coordinatore di Italia Viva Marino Paolo Pocafora -. Esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia che sta vivendo questo momento davvero terribile".

"In segno di rispetto sospendiamo le nostre attività Politiche per la giornata di domani (oggi ndr). Riposa in Pace Roberto", scrive il Pd Città di Marino. "Ci sono notizie che non lasciano indifferenti, a prescindere dalle idee e dagli schieramenti. La tragica e prematura morte di Roberto Grossi, coordinatore di Cambiamo, è una di queste - lo ricorda Gianfranco Venanzoni candidato Sindaco -. In segno di ossequioso rispetto verso i familiari, gli amici e tutti coloro che volevano bene o erano legati a Roberto, ho deciso insieme alla coalizione che mi sostiene di sospendere ogni attività politica per la giornata di domani (oggi ndr). In queste circostanze anche la politica perde qualsiasi significato. Ciao Roberto".

Sgomento e vicinanza ai familiari di Roberto Grossi espressa anche dal Commissario di Forza Italia Marino Rinaldo Mastantuono: "A nome del circolo di Forza Italia Marino che mi vede presente nel ruolo di Commissario, esprimo sconcerto e tristezza per l'improvvisa scomparsa dell'amico Roberto Grossi, venuto a mancare oggi per un tragico incidente. Conoscevo molto bene Roberto apprezzandone le doti umane e professionali. Appassionato di politica, ha ricoperto anche il ruolo di coordinatore di Forza Italia Marino diventando poi Coordinatore di Cambiamo con Toti Marino. Il Coordinamento e gli iscritti di Forza Italia Marino, si stringono al dolore della famiglia esprimendo le più sentite condoglianze".

"Con profondo dolore e tristezza, a nome dell’intera comunità di Fratelli d’Italia di Marino ed insieme ai Presidenti dei circoli Raffaele Del Campo e Fabrizio De Santis, mi stringo attorno alla famiglia di Roberto Grossi, venuto prematuramente a mancare in questa giornata triste - lo ricorda Giuseppe Bartolozzi, Coordinatore di Fratelli d’Italia di Marino -. Non ci sono parole per commentare una così tragica notizia. Roberto non era solo il coordinatore per il partito di “Cambiamo”, ma soprattutto una persona alla quale mi legava amicizia e grande stima. Rinnoviamo le nostre più profonde e sentite condoglianze alla famiglia".

"Robertino mio non è possibile! Non si può morire così. Non ci sono parole", scrive su Facebook Adriano Palozzi coordinatore di Cambiamo. Impegnato anche nel mondo dello sport ad esprimere cordoglio per la perdita di Roberto Grissi anche l'US Lepanto Real Marino: "Il Direttivo della Bi.Ti. e della Lepanto Real Marino esprime il proprio cordoglio e le condoglianze alla famiglia per la prematura e dolorosa morte del nostro caro amico Roberto Grossi, personaggio attivo nello sport e nella politica della Città di Marino".