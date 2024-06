Trovato morto nella sala prove: Ranch Sironi era bassista di una band californiana, cancellato il tour

Era bassista dei Nebula, una band californiana in tour in Italia, il musicista trovato morto mercoledì mattina in una sala prove di Talenti. Miguel Rodriguez Sironi, in arte Ranch Sironi aveva 32 anni. Musicista nel gruppo rock statunitense la band, con una nota ufficiale, ha annullato il tour.

La tragedia si è consumata intorno alle 11:30 di ieri mattina quando i componenti della band hanno trovato Ranch Sironi privo di vita in una sala prove che si trova fra via Corrado Alvaro e via Renato Fucini, a due passi da piazza Giuseppe Primoli. Seduto sullo sgabello di una batteria, deceduto secondo i primi riscontri del medico legale intervenuto con la polizia e il 118 per cause naturali.

Gli investigatori della scientifica, intervenuti nella sala prove assieme agli agenti del III distretto Fidene Serpentara, non hanno infatti rilevato segni di violenza sul corpo del musicista, né tanto meno segni o evidenze di un possibile suicidio, ipotesi al momento esclusa. Informato il magistrato di turno gli inquirenti hanno disposto l'autopsia per chiarire le cause della morte di Ranch Sironi.

Impegnato in un tour europeo con i Nebula, la band doveva suonare questa sera - 6 giugno - all'Off Tune Festival a Prato. Il 10 e il 20 giugno erano invece attesi a Treviso prima e a Taranto poi. Concerti che il complesso ha annullato, comunicandolo in una nota nel quale scrivono: "È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa del nostro caro amico e bassista Ranch, avvenuta questa mattina (5 giugno ndr). A causa di questa tragica perdita, il Nebula Tour è stato cancellato. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia e a tutti coloro che lo conoscevano. Apprezziamo la vostra comprensione e il vostro sostegno durante questo momento difficile".