Trovato morto sulla scalinata: carabinieri sul posto

Privo di vita sulla rampa Ceriani, la scalinata che collega via Monte del Gallo a via delle Cave Aurelia. Un uomo, morto mentre scendeva gli scalini di via Antonio Ceriani, a due passi dalla basilica di San Pietro, zona Aurelio-Porta Cavalleggeri. La scoperta choc da parte di un passante nel primo pomeriggio di oggi. Composto il 112 sul posto sono poi intervenuti i carabinieri.

Sono stati i carabinieri della compagnia Roma San Pietro a portarsi sulla rampa una volta ricevuta la segnalazione dal numero unico per le emergenze. Senza evidenti segni di violenza sul corpo, l'uomo è stato identificato in un cittadino straniero. Fra le ipotesi quella del malore, un possibile infarto.

In attesa dell'arrivo del medico legale sulla salma dell'uomo è stato posto un telo con il passaggio interdetto sino al termine degli accertamenti.