Giallo a Talenti: ragazzo trovato morto in una sala prove

Lo hanno scoperto nella sala prove i suoi amici. Un ragazzo, un trentenne, trovato privo di vita in un garage privato dove era stata allestita una sala per suonare della musica. La drammatica scoperta a Talenti, a Roma nord est. Sul posto è poi intervenuta la polizia a cui sono affidate le indagini.

È stato un ragazzo a comporre intorno alle 11:30 di questa mattina - 5 giugno - il 112 dopo aver trovato l'amico morto nel locale che si trova vicino a piazza Giuseppe Primoli. Già privo di vita sul posto sono intervenuti gli agenti del III distretto Fidene Serpentara di polizia e gli investigatori della scientifica.

Con la sala prove in ordine, sul corpo del 32enne, un ragazzo straniero, non sarebbero stati trovati evidenti segni di violenza. Una morte naturale, secondo i primi riscontri del medico legale, anche se in attesa della fine degli accertamenti non viene esclusa nessuna ipotesi.

Informata l'autorità giudiziaria sul posto si è poi recato il magistrato di turno, che potrebbe disporre l'autopsia per chiarire le cause del decesso, in attesa che la salma venga traslata dalla polizia mortuaria nell'istituto di medicina legale di zona.