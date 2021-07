Ostia, ha un malore durante la serata con gli amici: morto 17enne

La tragedia si è consumate in un lido di Ostia. Sul posto il 118 e i carabinieri. Inutili i tentativi di rianimazione del giovane

Tragedia ad Ostia dove un ragazzo di 17 anni è morto al termine di una serata trascorsa con alcuni amici in uno stabilimento del lungomare. Fatale, stando ai primi riscontri, sarebbe stato un malore. Il ragazzo, che avrebbe compiuto 18 anni il prossimo settembre, si sarebbe sentito male improvvisamente appena uscito dalla struttura. I soccorsi, immediati, hanno tentato il tutto per tutto, provando a rianimare il minorenne

Purtroppo però non c'è stato nulla da fare: il giovane è morto alle 2 del mattino del 30 luglio. Sul posto anche i carabinieri di Ostia che, come da prassi, hanno raccolto le testimonianza dei presenti. La salma del ragazzo è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e portata all'istituto di medicina di Tor Vergata, anche per determinare l'esatta causa della morte.