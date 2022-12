Il malore e la carambola mortale, la ricostruzione dell'incidente sul raccordo anulare

Un malore, poi la carambola. Infine la tragedia. Così ha perso la vita l'automobilista morto in un incidente stradale sul Grande raccordo anulare di Roma giovedì pomeriggio. Un maxi scontro nel quale sono rimasti coinvolti quattro veicoli: due vetture, un furgone ed un autotreno. Due i feriti, la compagna della vittima ed il conducente di un Doblò.

Il malore alla guida

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia stradale dopo aver visionato le immagini video la vittima - un 76enne italiano - si trovava alla guida di una Opel Karl. Mentre percorreva la galleria Cassia in carreggiata interna avrebbe accusato un malore perdendo il controllo dell'auto. La vettura - che si trovava in corsia di sorpasso - ha quindi impattato contro lo spartitraffico centrale. Oramai fuori controllo la macchina ha invaso la corsia centrale ed ha impattato contro un Fiat Doblò all'uscita del tunnel.

La carambola all'uscita della galleria

Da qui la carambola, con l'Opel poi finita sotto un autotreno che stava uscendo dalla galleria e l'impatto con una seconda vettura. Intervenuti i soccorritori per il 76enne alla guida della Karl nulla si è potuto se non accertarne il decesso. Feriti anche la compagna della vittima ed il conducente del furgone, affidati alle cure del 118 e trasportati in ospedale.

I rilievi della polizia stradale

Al fine di consentire i rilievi scientifici gli agenti della polizia stradale con il personale Anas hanno quindi chiuso il tratto di Grande raccordo anulare (altezza chilometro 12+600) dove è avvenuta la carambola mortale. La strada è stata riaperta al traffico poco dopo le 16:00. Due ore di chiusura che hanno mandato in tilt il traffico sull'A90, con gli automobilisti costretti ad una inversione di marcia per uscire dal Gra.