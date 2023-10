Punto dagli insetti muore per shock anafilattico nel suo uliveto

Punto dagli insetti mentre lavorava nel proprio terreno è deceduto per un arresto cardiaco conseguenza dello shock anafilattico. La tragedia è avvenuta domenica scorsa in un terreno agricolo a Frascati, nella zona dei Castelli Romani. Per Marcello Tata, 64enne romano in pensione, non c'è stato nulla da fare, all'arrivo dei soccorsi era già deceduto.

Sono stati i carabinieri della stazione di Frascati a intervenire nel pomeriggio dello scorso 1 ottobre in un terreno in via Macchia dello Sterparo, al confine con Vermicino, nel comune di Roma. Residente a Conca d'Oro, nel III municipio Montesacro, il 64enne è stato trovato riverso in terra vicino a un ulivo. Vani i soccorsi, per il pensionato nulla si è potuto se non accertarne il decesso.