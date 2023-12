Dramma della solitudine a Natale: vicini avvertono cattivo odore, trovato cadavere di un uomo

Dramma della solitudine durante le feste di Natale a Roma. Un uomo è stato trovato morto nel proprio appartamento di Primavalle il pomeriggio di Santo Stefano. A chiamare il 112 i vicini di casa, allarmati da un cattivo odore proveniente da un'abitazione del palazzo. Una volta in casa i soccorsi hanno trovato il corpo del proprietario di casa privo di vita, un uomo italiano di 66 anni. Con il corpo in stato di decomposizione il decesso risalirebbe ad almeno 5 giorni, prima del ponte delle festività.

Dramma della solitudine a Natale

Sono state diverse le chiamate al numero unico per le emergenze a partire dal pomeriggio di ieri - martedì 26 dicembre. In via Gabriele Paleotti, traversa di via Pietro Bembo, sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri. Con la porta chiusa dall'interno, una volta dentro l'abitazione i soccorritori hanno trovato il corpo privo di vita del 66enne romano.

Morto in casa a Primavalle

Con la casa in una situazione igienica precaria, il cadavere è stato trovato in stato di decomposizione. Senza evidenti segni di violenza sul corpo, secondo i primi accertamenti del medico legale il decesso - avvenuto presumibilmente per cause naturali - risalirebbe ad almeno 5 giorni prima del ritrovamento, prima del lungo ponte delle feste di Natale.

Disposta l'autopsia

Informato il pubblico ministero di turno la salma è stata traslata all'istituto di medicina legale del policlinico Gemelli dove è stata disposta l'autopsia.