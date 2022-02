Portuense, cade da terrazzo condominiale: morto un uomo

Un uomo italiano di 43 anni è precipitato intorno alle 4,50 di questa notte dal terrazzo condominiale di un palazzo, in zona Portuense. Sul posto i sanitari del 118, che non hanno potuto che constatare il decesso, e i poliziotti delle volanti, del commissariato Colombo e della Scientifica chiamati da una donna.

La polizia indaga per ricostruire la vicenda e capire per quale motivo l'uomo sia caduto da 12 metri. Non si esclude al momento alcuna ipotesi, da quella dell’incidente al gesto volontario. Sentiti amici e familiari della vittima, come anche alcuni vicini di casa: a dare l'allarme è stata infatti una inquilina che vive nello stesso palazzo.