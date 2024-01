Giallo all'Esquilino, portiere d'albergo trovato morto

Il portiere di un albergo, un uomo di 61 anni, è stato trovato morto a Roma. A trovare il corpo è stata una addetta alle pulizie di una struttura a pochi metri dalla stazione Termini. Macabra scoperta alle 6 del mattino del primo gennaio.

Un caso sul quale sta indagando la polizia, sul posto con gli agenti del distretto Viminale e la squadra della scientifica. Insieme al 118, le forze dell'ordine arrivate nell'hotel non hanno potuto fare altro che appurare il decesso dell'uomo. La salma è stata messa a disposizione della magistratura ed è stata disposta l'autopsia. Si attendono gli esiti per conoscere la cause della morte. Sul corpo non sono state trovate tracce di segni di violenza. Si lavora per far luce sul caso.