Morto in casa da due giorni, Tivoli piange il pittore Sergio Mion

E' morto a Tivoli Sergio Mion, pittore molto conosciuto nella cittadina alle porte di Roma. Ottanta anni, a scoprire il corpo privo di vita dell'uomo è stato un vicino di casa allarmato dall'abbaiare del cane dell'artista. Richiesto l'intervento ai vigili del fuoco, una volta nella sua abitazione nel centro storico della Città dell'Arte il tragico rinvenimento.

In particolare il corpo privo di vita di Mion è stato rinvenuto nel pomeriggio di mercoledì 9 marzo nel suo appartamento-studio di via del Seminario, dove era solito organizzare le mostre delle sue opere, pubblicizzate con decine di manifesti affissi in tutta la città. Secondo un primo accertamento l'80enne era morto da almeno due giorni. Aperta la porta dai vigili del fuoco di Villa Adriana, sul posto sono poi intervenuti gli agenti del commissariato di Tivoli.

Accertato il decesso per cause naturali, la salma di Sergio Mion è stata riaffidata ai familiari.