Atletica romana in lutto: morto Pino Tagarelli, storico collaboratore della Maratona di Roma

L'atletica romana e laziale perde Pino Tagarelli. Storico collaboratore della Maratona di Roma, è stato l'uomo al centro di tante gare organizzate nella Capitale. Lo rende noto il comitato regionale Fidal Lazio (Federazione Italiana di Atletica Leggera).

Come ricordano dalla Fidal, Pino Tagarelli fu chiamato a fianco del Presidente Fabio Martelli per la Maratona di Roma 2019, coadiuvando l'organizzazione grazie alle sue competenze, conoscenze e modi di fare ed essere. "Ci lascia un amico ma soprattutto un uomo di grande umiltà e generosità" è il commenbto di Fabio Martelli, presidente di Fidal Lazio. I funerali si terranno il 7 dicembre, alle 15.30 nella chiesa di Santa Caterina in via Populonia, all'Appio Latino.

Fidal Lazio porge sentite condoglianze a familiari, amici e tutti coloro che hanno collaborato e conoscevano Pino. Lascia un vuoto incolmabile nel movimento dell'atletica laziale.