Trovato morto in casa con la testa dentro un secchio, disposta l'autopsia

Lo hanno trovato morto sul letto con la testa dentro un secchio. Mistero a Pietralata dove un uomo di 66 anni è stato rinvenuto cadavere all'interno del suo appartamento. A chiamare la polizia il personale medico del 118.

La scoperta del cadavere è stata fatta nella mattinata di sabato 31 ottobre in un'abitazione di via Giovanni Michelotti. Accertato il decesso dell'uomo da parte del personale sanitario sul posto per svolgere accertamenti sono intervenuti gli agenti del Commissariato Sant'Ippolito di polizia.

Con la casa in ordine, il medico legale ha riscontrato la presenza di alcune ferite sulle gambe del 66enne. Messa la salma a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, sarà l'ora autopsia a determinare le cause della morte del 66enne.