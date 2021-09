Choc in pieno centro: trovato cadavere di un anziano in strada

Il rinvenimento in via del Pozzetto, a due passi da piazza San Silvestro

Choc all'alba in pieno Centro Storico a Roma dove è stato rinvenuto il cadavere di un uomo. L'intervento degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale intorno alle 7:30 di venerdì mattina in via del Pozzetto 159, altezza piazza San Silvestro. Per l'uomo nulla si è potuto se non constatarne il decesso.

Identificata la vittima dagli uomini del I Gruppo Trevi e dal Personale NAE (Nucleo Assistenza Emarginati), si tratta di un senza fissa dimora italiano di 81 anni, deceduto per cause naturali dopo aver dormito la notte in strada vicino la Chiesa dei Santi Claudio e Andrea dei Borgognoni. La salma dell'81enne è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.