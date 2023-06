Si accascia in terra mentre cammina in strada: morto un uomo

Stava passeggiando in strada. Poi ha arrestato la sua camminata e si è accasciato in terra. Un malore fatale per un uomo, morto sul marciapiede davanti allo choc dei primi passanti. La tragedia si è consumata domenica pomeriggio al Tufello. La vittima è stata poi identificata in un anziano.

Sono state decine le chiamate al 112 a partire dalle 14:00 di domenica 4 giugno da piazza Monte Gennaro. Qui, all'altezza di via delle Vigne Nuove, i passanti hanno visto l'uomo cadere improvvisamente in terra. Sul posto è intervenuto quindi il personale del 118 che ne ha accertato il decesso.

Identificato in un 80enne italiano, secondo i primi riscontri sarebbe deceduto a causa di un arresto cardiaco. Sul posto per gli accertamenti del caso gli agenti del commissariato Fidene-Serpentara di polizia. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.