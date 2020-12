Pensionato trovato morto in casa, sul letto una pistola: indagano i carabinieri

È stato trovato morto in casa, con una pistola ad aria compressa vicina al corpo. Così i carabinieri della stazione Porta Portese hanno trovato nel pomeriggio del 23 dicembre, un pensionato di 62 anni senza vita. Di lui, i parenti non avevano notizie dal 21 dicembre scorso e così ieri il cognato dell'uomo, preoccupato, ha chiamato il Numero Unico per le Emergenze.

Sul posto, in zona Marconi, sono quindi arrivati i vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri. La porta, secondo quanto appreso da RomaToday, era chiusa all'interno escludendo nei fatti una possibile rapina in casa finita male.

Una volta entrati, i militari hanno trovato il 62enne morto sul letto e vicino anche una pistola ad aria compressa non impugnata. Da un primo esame del cadavere non sono emerse emersi segni di violenza, mentre nell'appartamento sono stati eseguiti i rilievi scientifici da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di via in Selci.

Secondo quanto ricostruito le ipotesi al momento più plausibili sono quelle di un gesto estremo o di un malore. La salma è stata posta a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e portata al policlinico Gemelli in attesa di esame autoptico.