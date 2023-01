Giallo nel parco: uomo trovato morto su una panchina

Lo ha trovato un passante immobile su una panchina alle prime luci di ieri - lunedì 16 gennaio. Giallo in un parco del Torrino Nord dove un uomo è stato trovato privo di vita. La segnalazione al 112 intorno alle 7:40 dall'area verde che si trova in via Caterina Troiani.

Sul posto è intervenuto il personale medico e gli agenti del commissariato Spinaceto. Senza evidenti segni di violenza sul corpo, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.

Identificato in un 40enne, la salma della vittima è stata messa a disposizione del medico necroscopo. Resta da accertare il perché la vittima - che non risulterebbe essere un senza dimora - si trovasse nell'area verde del IX municipio.