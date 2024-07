Tragedia a Monteverde: uomo muore in un parco

Tragedia a Monteverde. Un uomo è morto mentre si trovava al parco di piazza Carlo Alberto Scotti. A trovarlo riverso in terra un passante alle 6:00 di venerdì mattina, sul posto il personale medico non ha potuto far altro che accertare il decesso dell'uomo, un 68enne residente in zona.

Morto per cause naturali, come accertato dal 118 e dalla polizia intervenute a Monteverde, l'uomo è stato poi identificato in un uomo italiano residente nella vicina Colli Portuensi. Conosciuto in zona la salma è stata affidata ai familiari.