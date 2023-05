Giallo nel parco: uomo trovato morto su un sentiero

Un cadavere nel parco della Cecchignola. È stato un passante, mentre passeggiava, a notare un uomo privo di vita nel monumento naturale del IX municipio Eur. Settantatre anni, italiano, l'uomo era riverso in terra su uno dei sentieri del Fosso della Cecchignola.

La richiesta d'intervento ai soccorsi intorno alle 9:30 di mercoledì 24 maggio dall'ingresso del parco in via Vera Vassalle. Sul posto gli agenti del commissariato Esposizione, gli investigatori della scientifica e il medico legale hanno identificato la vittima in un anziano di 73 anni.

Senza evidenti segni di violenza sul corpo, vestito e con ancora indosso i propri effetti personali fra le ipotesi quella del possibile malore. Messa la salma a disposizione dell'autorità giudiziaria sarà ora l'autopsia a chiarire le cause della morte.