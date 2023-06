Fa jogging e trova il corpo di un uomo abbandonato in un parco. Era morto da giorni per overdose

Macabro ritrovamento all'alba di domenica a Roma est, nella zona di via di Torrenova, nella zona di Torre Angela. Un uomo, con l'identità non resa nota dalla polizia, è stato trovato all'alba di domenica da un passante che faceva jogging. La polizia, accorsa sul posto insieme al medico legale, indaga. Secondo quanto appurato il decesso sembra infatti risalire ad alcuni giorni fa, vicino c'era una siringa.

L'ipotesi degli agenti del commissariato Casilino Nuovo è che la vittima possa essere stata stroncata da una overdose, forse una dose tagliata male. Come da prassi è stata disposta l'autopsia che aiuterà ad avere certezze sulle cause della morte.

La salma è stata quindi affidata all'autorità giudiziaria. Da capire se l'uomo si trovasse da solo oppure in compagnia di qualcuno che si è dileguato. Lo scorso mese in città era scattato un allarme per una partita di eroina pura tagliata male che aveva causato troppe morti per overdose.