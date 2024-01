Muore per arresto cardiaco, i familiari presentano denuncia. Disposta l'autopsia

Sarebbe morto per arresto cardiocircolatorio, ma i familiari hanno presentato denuncia. L'uomo sarebbe infatti stato curato male. Tesi che ha portato i parenti dell'uomo a sporgere querela ai carabinieri al fine di accertare con esattezza le cause del decesso del 59enne. A chiarire i dubbi sarà ora l'autopsia, disposta dal magistrato di turno. Ad attirare - stamattina giovedì 18 gennaio - l'attenzione dei residenti di Ottavia è stata infatti la presenza della polizia mortuaria e delle pattuglie dei militari dell'Arma, in sosta stamattina sotto l'abitazione del deceduto.

Secondo quanto si apprende a morire a causa di quello che il medico ha individuato come un arresto cardiaco un cittadino colombiano di 59 anni. Residente in via del Casale Sansoni i parenti del cittadino sudamericano vogliono però vederci chiaro. Sporta regolare denuncia la salma del 59enne è stata traslata stamattina all'istituto di medicina legale del policlinico universitario Agostino Gemelli. Sarà ora l'esame autoptico a chiarire se le perplessità dei familiari dell'uomo siano fondate o meno.

Sul caso indagano i carabinieri della stazione Roma Ottavia assieme a quelli della compagnia Roma Trionfale.