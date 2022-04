Si accascia mentre passeggia e muore, tragedia in strada

Si è accasciato in strada mentre passeggiava, colto da un malore improvviso. Poi la morte. La tragedia è avvenuta poco dopo le 7:30 di stamattina - giovedì 7 aprile - all'Ostiense. A perdere la vita un uomo romano di 69 anni.

L'intervento del personale del 118 in via delle Cave Ardeatine. I sanitari giunti sul posto nulla hanno potuto se non accertare il decesso del 69enne, probabilmente per un arresto cardio circolatorio. La salma è stata affidata ai familiari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Garbatella.