Ostia, trovato morto in un'auto: a dare l'allarme i passanti. Indagini in corso

Per l'uomo di 53 anni, nonostante anche l'intervento del personale del 118 non c'è stato nulla da fare

Dramma ad Ostia dove un uomo è stato trovato morto all'interno della sua auto intorno le ore 13 di oggi. A rinvenire il cadavere, durante servizio di vigilanza sul lungomare, è stata una pattuglia della Polizia Locale del X Gruppo Mare, fermata da alcuni cittadini che avevano notato un veicolo in un sentiero sterrato in prossimità del civico 156 del lungomare Amerigo Vespucci, con all'interno una persona che - stando alla prima ricostrazione - era "presumibilmente intenta a suicidarsi con il gas di scarico dell'auto".

Gli agenti, accorsi sul punto indicato, si sono attivati immediatamente, insieme ai cittadini, per soccorrere l'uomo. Purtroppo, per l'uomo 53 anni, nonostante anche l'intervento del personale del 118 non c'è stato nulla da fare: era già morto. Sul posto intervenute unità della Polizia di Stato, che si stanno occupando degli accertamenti del caso. Indagini in corso.