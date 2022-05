Tragedia sul lungomare: morto un uomo

Era in auto vicino la spiaggia con indosso gli indumenti per il mare. Così è stato trovato morto un uomo di 54 anni, deceduto a causa di un malore mentre si trovava nella sua vettura ad Ostia. La tragedia nel pomeriggio di sabato, per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

I fatti sono accaduti intorno alle 14:00 del 14 maggio sul lungomare Amerigo Vespucci, a quell'ora pieno dei tanti bagnanti che affollavano le spiagga del litorale romano in questo primo asssaggio d'estate. A richiedere l'intervento al 112 un passante. Inutili i soccorsi del 118.

Secondo i primi accertamenti il 54enne sarebbe deceduto in seguito ad un arresto cardiocircolatorio, quindi per cause naturali. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri di Ostia.