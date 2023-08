Ostia, ha un malore mentre fa il bagno e muore davanti agli occhi della moglie

Ancora una tragedia sulle spiagge di Ostia. Un uomo di settantasette anni è morto nella mattinata di sabato diciannove luglio davanti agli occhi della moglie. L'uomo era appena entrato in mare in cerca di refrigerio, forse per un eccessivo affanno, e non è più riemerso. Un malore gli è costato la vita.

I fatti intorno alle sette del mattino, nel tratto antistante lo stabilimento in quel momento ancora chiuso. L'uomo stava camminando in spiaggia con la moglie quando si sarebbe sentito poco bene e si è tuffato in acqua per tentare di riprendersi. A quel punto ha perso conoscenza. La moglie ha subito richiamato l'attenzione del personale del lido situata sul lungomare Paolo Toscanelli impegnato a sistemare gli ombrelloni per l'apertura fissata alle nove.

Inutili i soccorsi

Immediati i soccorsi e l'allarme al 118. L'uomo è stato rianimato a riva, ma non c'è stato nulla da fare. Moglie e marito, secondo quanto appreso, sarebbero entrati in spiaggia da uno dei varchi di libero accesso al Pontile. A quell'ora, con gli stabilimenti chiuso, come stabilisce l'ordinanza della capitaneria di porto il servizio di salvamento non c'è, perché attivo dalle nove alle diciannove. Sul posto anche la polizia di Stato. La salma è stata portata al cimitero del Verano.

I precedenti

Non è la prima volta che si sono verificate tragedie simili a Ostia. L'ultimo episodio lo scorso luglio. Prima ancora un'altra tragedia, quella di Arnaldo Talevi, 82 anni, morto nel mare di Ostia, mentre stava facendo il bagno nello specchio d'acqua antistante la spiaggia libera sul lungomare Duca degli Abruzzi. Riszard Galaszka, 67 anni, prima della tragedia di venerdì era stata l'ultima vittima. L'uomo era andato al mare con la famiglia. Aveva deciso di farsi un bagno nel tratto di mare antistante il canale dei Pescatori. Un bagno per lui fatale.