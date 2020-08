Ostia, trovato cadavere davanti la stazione: il corpo in un giardino pubblico

Macabro ritrovamento ad Ostia dove il cadavere di un uomo è stato trovato dai passanti nel tardo pomeriggio di martedì 4 agosto, all'interno del parco pubblico di piazza della Stazione del Lido, davanti la fermata della Roma Lido.

Ad avvertire i carabinieri, intervenuti intorno alle 17, è stato un passante. L'uomo era riverso su una panchina del parco Paolo Orlando, incustodito.Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza. L'uomo, identificato, è un polacco di 59 anni senza fissa dimora.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Al momento gli investigatori procedono per la morte come causa naturale, non escludendo nessuna ipotesi investigativa.