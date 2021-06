Ostia, trovato il cadavere di un uomo in un parco

Un uomo di 59 anni, un polacco senza fissa dimora, è stato trovato morto all'interno del parco pubblico Willy Ferrero in piazzale Lorenzo Gasparri a Ostia Nuova. Il cadavere è stato rinvenuto dopo un sopralluogo nel parco, poco prima della manifestazione 'Spaccio arte' organizzata dal Comune di Roma per contrastare la criminalità.

L'iniziativa è stata poi annullata per consentire alle forze dell'ordine di effettuare i rilievi del caso. Sul posto, infatti, sono intervenuti gli agenti del Decimo Distretto di Polizia. Il corpo non presenterebbe segni di violenza e la morte sarebbe avvenuta per cause naturali, così come emerso da un primo esame sulla salma del medico legale.

Gli agenti hanno cercato di procedere all'identificazione del cadavere: indosso gli è stata trovata la fotocopia di un documento intestato a un cittadino polacco di 62 anni, probabilmente un senza fissa dimora.