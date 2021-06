Incidente sul lavoro, cede il tetto di un capannone: morto operaio 49enne

Sul luogo della tragedia i carabinieri della Compagnia di Pomezia. Informato anche lo Spesal della Asl competente per gli accertamenti del caso

Tragedia a Pomezia, comune del litorale a sud di Roma, dove un operaio romano di 49 anni è morto a seguito di un incidente sul lavoro. Il dramma alle 11:30 circa di oggi, 8 giugno, in via Tito Speri, nella zona industriale del comune del litorale. Secondo quanto si apprende, l'uomo - che lavorava per una ditta di costruzioni con sede legale a Grottaferrata - mentre stava effettuando un sopralluogo sul tetto di un capannone di una ditta del posto, propedeutico allo svolgimento di alcuni lavori, è precipitato a seguito del cedimento del tetto.

L'operaio 49enne è morto sul colpo. Sul posto si sono così recati i carabinieri della Compagnia di Pomezia per le indagini di rito. Nel frattempo è stato informato anche lo Spesal della Asl, il gruppo che si occupa del Servizio Prevenzione e Sicurezza Negli Ambienti di Lavoro, per gli accertamenti del caso. Salgono così ancora i dati delle morti sul lavoro nel Lazio, gli ultimi in ordine di tempo a Velletri quando a fine maggio morirono due uomini, entrambi schiacciati da un trattore.